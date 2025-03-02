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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 22:20 Güncelleme: 02.03.2025 - 22:28
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        S.Ö. idaresindeki 38 HL 806 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Hasancık köyü mevkisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Bilal Kurt'a (61) çarptı.

        Kazada Bilal Kurt hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan köy halkı söz konusu yolda sık sık kazaların yaşandığını iddia ederek yolu bir süre trafiğe kapattı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz'un bölgeye gelerek vatandaşlarla görüşmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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