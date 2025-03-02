Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Öte yandan köy halkı söz konusu yolda sık sık kazaların yaşandığını iddia ederek yolu bir süre trafiğe kapattı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz'un bölgeye gelerek vatandaşlarla görüşmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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