Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
S.Ö. idaresindeki 38 HL 806 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Hasancık köyü mevkisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Bilal Kurt'a (61) çarptı.
Kazada Bilal Kurt hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan köy halkı söz konusu yolda sık sık kazaların yaşandığını iddia ederek yolu bir süre trafiğe kapattı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz'un bölgeye gelerek vatandaşlarla görüşmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.
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