Adıyaman'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
N.K. idaresindeki 38 VH 488 plakalı otomobil, Çelik köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Baran Kaya (24) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü N.K. ile 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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