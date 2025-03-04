Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 11 bin 60 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan Ö.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yara...
        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yara...
        Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da "Ramazan Çarşısı"nın açılış törenine ka...
        Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da "Ramazan Çarşısı"nın açılış törenine ka...
        Adıyaman'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Adıyaman'da evde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
        Adıyaman'da evde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi