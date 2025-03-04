Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 11 bin 60 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ö.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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