Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:50 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        M.T. idaresindeki 06 BIJ 366 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Arılı köyü civarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücüyle beraberindeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da KADES uygulaması tanıtıldı
        Adıyaman'da KADES uygulaması tanıtıldı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yara...
        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yara...
        Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da "Ramazan Çarşısı"nın açılış törenine ka...
        Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da "Ramazan Çarşısı"nın açılış törenine ka...
        Adıyaman'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü