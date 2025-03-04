Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 06 BIJ 366 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Arılı köyü civarında şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle beraberindeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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