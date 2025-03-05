Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada taraflar yanlarında bulundurduğu bıçaklarla birbirlerine saldırdı.
Kavgada yaralanan 1'i ağır 4 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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