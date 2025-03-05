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        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:13 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:25
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        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada taraflar yanlarında bulundurduğu bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

        Kavgada yaralanan 1'i ağır 4 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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