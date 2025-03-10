Adıyaman'da örtü yangını söndürüldü
Adıyaman'da çıkan örtü yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.
Adıyaman'da çıkan örtü yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.
Ali Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 2 dekarlık alan zarar gördü.
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