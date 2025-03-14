Adıyaman Valisi Varol'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Varol mesajında, sağlık çalışanlarının hastalarına şifa dağıtarak çok kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

İnsan sağlığını, hayat hakkını koruyan, her koşulda sorumluluğunun bilincinde olan doktorların ve tüm sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı kutladığını aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Devletimiz sağlık sektöründe çok önemli reform ve yatırımlar hayata geçirmekte, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanması noktasında önemli çalışmalara imza atmaktadır. Son yıllarda, ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bu alanda çok büyük yatırımlar ve ilerlemeler kaydedilmektedir. Hayata geçirilen yatırım ve hizmetlerle Adıyamanımızın sağlık altyapısını her geçen gün güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 300 yataklı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete sunuldu. Yapımı devam eden 150 yataklı devlet hastanemiz tüm hızıyla devam etmektedir. Hastanelerimize yeni üniteler eklendi, sağlık personeli sayımız arttı. Aile sağlığı merkezlerimiz tamamlandığında şehrimizin sağlık hizmeti sunma potansiyeli daha da büyüyecektir."

Vali Varol, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına başarı diledi.