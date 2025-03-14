Adıyaman'da öğrencilere akran ve siber zorbalığı semineri verildi
Adıyaman'da polis ekiplerince 120 öğrenciye akran ve siber zorbalığı semineri düzenlendi.
Adıyaman'da polis ekiplerince 120 öğrenciye akran ve siber zorbalığı semineri düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Amirliği ekipleri tarafından "Yankı projesi" kapsamında Pirin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere akran ve siber zorbalığı eğitimi verildi.
Seminerde siber zorbalık, sosyal medya güvenliği, teknoloji bağımlılığı, çocuk istismarı ve güvenli internet konularında sunum yapılarak öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı.
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