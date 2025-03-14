Adıyaman'da öğrencilere akran ve siber zorbalığı semineri verildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Amirliği ekipleri tarafından "Yankı projesi" kapsamında Pirin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere akran ve siber zorbalığı eğitimi verildi.

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