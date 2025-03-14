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        Adıyaman'da öğrencilere akran ve siber zorbalığı semineri verildi

        Adıyaman'da polis ekiplerince 120 öğrenciye akran ve siber zorbalığı semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:45
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        Adıyaman'da öğrencilere akran ve siber zorbalığı semineri verildi
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        Adıyaman'da polis ekiplerince 120 öğrenciye akran ve siber zorbalığı semineri düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Amirliği ekipleri tarafından "Yankı projesi" kapsamında Pirin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere akran ve siber zorbalığı eğitimi verildi.

        Seminerde siber zorbalık, sosyal medya güvenliği, teknoloji bağımlılığı, çocuk istismarı ve güvenli internet konularında sunum yapılarak öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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