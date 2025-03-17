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        Adıyaman'da etsiz çiğ köfte iftar sofralarının gözdesi oldu

        Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Adıyaman'ın coğrafi işaretli lezzeti etsiz çiğ köfte, kentte en çok tercih edilen lezzetlerden biri haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:53
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        Adıyaman'da etsiz çiğ köfte iftar sofralarının gözdesi oldu
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        Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Adıyaman'ın coğrafi işaretli lezzeti etsiz çiğ köfte, kentte en çok tercih edilen lezzetlerden biri haline geldi.

        Kentte neredeyse her evde hazırlanan çiğ köfte, köftelik bulgur, pul biber, çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin harmanlanmasıyla yoğrularak marul, limon, salatalık ve ayran eşliğinde servis ediliyor.

        Çiğ köfte işletmecisi Murat Aslantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada çiğ köftenin ramazan ayında rağbet gördüğünü söyledi.

        Çiğköftenin Adıyaman'da hemen hemen her evin vazgeçilmezi olduğunu belirten Aslantürk, şöyle konuştu:

        "Ramazan'da iftar saatinde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz, yetişemiyoruz. Şanlıurfa'nın etli Adıyaman'ın ise etsiz çiğ köfte yoğuruyor. Yani çiğ köfte bu Mezopotamya'ya ait. Zaten çiğ köftenin en önemli unsuru isot dediğimiz biberi. Etli olarak yoğrulduktan sonra tüketilmesi gerekiyor beklememesi gerekiyor ama etsiz çiğ köftede öyle bir durum söz konusu değil. Hatta bazen il dışına gönderdiğimizde serin yerde muhafaza ettiğinde bir haftaya kadar durabilir.

        Müşterilerden Canan Akdağ ise ramazan ayında çiğ köfteyi sürekli sofralarında bulundurduğunu ve ailesin bu lezzeti tercih ettiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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