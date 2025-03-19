Adıyaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Adıyaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Adıyaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Kayalık Mahallesi 2344 Sokak'ta yaşayan Ali Can (88), yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.