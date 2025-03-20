Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Adıyaman'da her gün 600 kişiye iftar veriyor

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Adıyaman'da her gün 600 kişiye iftar veriliyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan Adıyaman'da, İmamağa Mahallesi'nde kurduğu 3 çadırda vatandaşlara yönelik iftar programı düzenliyor.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftara katılanlar, dua edip, ezan okunduktan sonra oruçlarını açıyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, katıldığı iftarda, AA muhabirine Vakıflar Bölge müdürlüğüne çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kentin farklı noktalarında iftar verildiğini aktaran Vali Varol, "Kentimizin farklı noktalarında çeşitli kuruluşlarımızca vatandaşlarımıza iftar vermekteyiz. Bugün de bulunduğumuz alan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün İmamağa Mahallesi'ndeki iftar alanındayız vatandaşlarımızla iftar yapıyoruz ramazan ayının manevi duygusunu buradaki vatandaşlarımızla gidermekteyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı ise her yıl olduğu gibi bu yılda Adıyaman'da 600 kişiye iftar verdiklerini geçen yıla oranla sayıyı arttırdıklarını ifade etti.