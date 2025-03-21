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        Adıyaman'da kar etkili oldu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:21
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        Adıyaman'da kar etkili oldu
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerinde kar etkili oldu.

        Gölbaşı'nda bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kara ve soğuk havaya bıraktı.

        İlçede sabah aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen ilçede güzel görüntüler oluştu.

        Çelikhan'da da erken saatlerde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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