Adıyaman'da kar etkili oldu
Adıyaman'ın Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerinde kar etkili oldu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerinde kar etkili oldu.
Gölbaşı'nda bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kara ve soğuk havaya bıraktı.
İlçede sabah aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen ilçede güzel görüntüler oluştu.
Çelikhan'da da erken saatlerde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.
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