Adıyaman'da afetzedelere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Adıyaman Üniversitesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ampute olan dezavantajlı bireylere yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştiriliyor.

Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki akademisyen ve uzman ekipler, içerisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin de bulunduğu Günışığı Konteyner Kent'te ağız ve diş sağlığı taraması yaptı.

Bu kapsamda afetzedelerin ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapılarak gerekli bilgilendirmeler sağlandı. Ağız ve diş sağlığı problemi tespit edilen bireylerin tedavilerinin ilerleyen günlerde Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılacağı bildirildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerce afetzedelerin diş taramalarının yapıldığını aktardı.

Çalışmaların yayılarak diğer konteyner kentlerde de süreceğini belirten Keleş, "Bugün bu konteyner kentte başladığımız çalışmaları ilerleyen süreçte şehir genelindeki tüm konteyner kentlere yaymayı hedefliyoruz. Okul çağındaki çocuklar, yaşlılar ve dezavantajlı gruplar öncelikli olacak. Burada yapılan ön muayenelerle olası ağız ve diş hastalıkları tespit ediliyor, ardından Diş Hekimliği Fakültemize yönlendirilerek randevulu şekilde tedaviler gerçekleştiriliyor." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal Hamamcı da deprem sonrası dezavantajlı bireyler için kapsamlı bir tarama programı hazırladıklarını belirtti.

Tarama yapılan çocuklara diş macunu ve diş fırçası da hediye edildi.