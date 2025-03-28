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        Adıyaman'da bayram öncesi fırınlarda "taplama" mesaisi

        Adıyaman'daki fırınlarda Ramazan Bayramı öncesinde "taplama" mesaisi yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:57 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:10
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        Adıyaman'da bayram öncesi fırınlarda "taplama" mesaisi
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        Adıyaman'daki fırınlarda Ramazan Bayramı öncesinde "taplama" mesaisi yaşanıyor.

        Yöreye özgü lezzetlerden olan ve Adıyaman çöreği olarak bilinen taplamaların üretildiği fırınlarda bayram öncesi yoğunluk arttı.

        Un, maya, şeker, tuz, kabartma tozu ve susam gibi malzemelerle hazırlanan hamurun tandırda ya da fırınlarda pişirilmesiyle elde edilen bu özel çörek, bayram günlerinde çay eşliğinde misafirlere ikram edilmek üzere hazırlanıyor.

        Fırıncılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi artan talebi karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor. Bazı işletmeler, siparişleri yetiştirebilmek için gece geç saatlere kadar üretim yapıyor.

        - "3 aylık raf ömrü var"

        Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AA muhabirine, bayram taplamasının ilçenin geleneksel lezzeti olduğunu söyledi.

        Yıllar önce ailelerin imece usulü olarak yaptığı taplamaların bugün fırınlarda üretildiğini anlatan Fırat, şöyle konuştu:

        "Samsat'ta bayramın en büyük göstergesi bayram taplamaları. İlçemizde üretilen bu taplamalar, Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda gibi birçok ülkeye gönderilmektedir. Çok farklı bir lezzet, 3 aylık raf ömrü var. Taplamaya sarı rengini veren sarı gelin çiçeği var. Belli dönemlerde yaşlısı, genci gider sabah erkenden toplar. Bu çiçek taplamaya tadını veriyor."

        Taplama üreticisi Muhittin Yakaryılmaz ise bayram öncesi yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

        Pide fırınını taplama üretim tesisine dönüştürdüklerini aktaran Yakaryılmaz, "Daha önceden 10 yıl filan ekmek çıkardık, pide fırınıydık, sonra çok rağbet olunca bunu bayram taplaması işine çevirdik. Gayet memnunuz, talebe yetişemiyoruz." şeklinde konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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