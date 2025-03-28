Adıyaman'da bayram öncesi fırınlarda "taplama" mesaisi

Adıyaman'daki fırınlarda Ramazan Bayramı öncesinde "taplama" mesaisi yaşanıyor.

Yöreye özgü lezzetlerden olan ve Adıyaman çöreği olarak bilinen taplamaların üretildiği fırınlarda bayram öncesi yoğunluk arttı.

Un, maya, şeker, tuz, kabartma tozu ve susam gibi malzemelerle hazırlanan hamurun tandırda ya da fırınlarda pişirilmesiyle elde edilen bu özel çörek, bayram günlerinde çay eşliğinde misafirlere ikram edilmek üzere hazırlanıyor.

Fırıncılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi artan talebi karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor. Bazı işletmeler, siparişleri yetiştirebilmek için gece geç saatlere kadar üretim yapıyor.

- "3 aylık raf ömrü var"

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AA muhabirine, bayram taplamasının ilçenin geleneksel lezzeti olduğunu söyledi.

Yıllar önce ailelerin imece usulü olarak yaptığı taplamaların bugün fırınlarda üretildiğini anlatan Fırat, şöyle konuştu: