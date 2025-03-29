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        Otomobilin çarptığı yaşlı kadına ilk müdahaleyi milletvekili yaptı

        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın, o sırada bölgede bulunan milletvekilinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:00 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:06
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        Otomobilin çarptığı yaşlı kadına ilk müdahaleyi milletvekili yaptı
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın, o sırada bölgede bulunan milletvekilinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        M.Y. idaresindeki 02 FF 808 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda Valilik önünden karşıya geçmeye çalışan F.B'ye (75) çarptı.

        Yaralanan yaşlı kadına ilk müdahaleyi, Valilik ziyaretinden çıkan ve doktor olan TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan yaptı.

        Şan'a, yanında bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da yardımcı oldu.

        Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından kaza yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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