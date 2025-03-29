Otomobilin çarptığı yaşlı kadına ilk müdahaleyi milletvekili yaptı

Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından kaza yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şan'a, yanında bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da yardımcı oldu.

Yaralanan yaşlı kadına ilk müdahaleyi, Valilik ziyaretinden çıkan ve doktor olan TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan yaptı.

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