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        Bakan Yardımcısı Aydın, Kahta'daki bayramlaşma töreninde konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Biz birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Acıyı paylaşarak azaltmalı, sevinci paylaşarak çoğaltmak zorundayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:04
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        Bakan Yardımcısı Aydın, Kahta'daki bayramlaşma töreninde konuştu:
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Biz birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Acıyı paylaşarak azaltmalı, sevinci paylaşarak çoğaltmak zorundayız." dedi.

        Aydın, Kahta Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, bayramın önemini dile getirdi.

        Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

        "Ülke olarak çok güzel bir bayram geçirmenin mutluluğunu yaşarken, diğer yandan dünyanın birçok yerinde savaş altında yaşamaya çalışan insanlar var. Her zaman 'Neden ezilenler ve üzülenler sürekli Müslümanlardır?' diye soruyoruz kendimize. Biz Müslümanlar uyanık olmak zorundayız. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Acıyı paylaşarak azaltmalı, sevinci paylaşarak çoğaltmalıyız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Bizler birbirimize iyilik yapmak zorundayız."

        Ahmet Aydın, daha sonra Kahta Devlet Hastanesinde hasta ziyaretinde bulundu ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

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