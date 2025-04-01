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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da nikah şahitliği yaptı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da, Şilan Şebnem ve Muhammed Harıkçı çiftinin düğüne katılarak nikah şahitliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 20:36 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:58
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da nikah şahitliği yaptı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'da, Şilan Şebnem ve Muhammed Harıkçı çiftinin düğüne katılarak nikah şahitliği yaptı.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen, Şilan Şebnem ve Muhammed Harıkçı’nın düğün törenine katılan Aydın, burada nikahları kıyılan genç çifti tebrik etti.

        Evliliğin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu dile getiren Aydın, "Sağlam bir evlilik olursa ve o sağlam evlilikte hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller olursa toplum o kadar güçlü olur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın nasihatini zaten biliyorsunuz. En az üç çocuk ve bu çocukların topluma faydalı, hayırlı evlatlar, ailelerine faydalı evlatlar olarak yetiştirilmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

        Aydın, daha sonra aile cüzdanını gelin ve damada vererek, ikisinden de evliliklerine sahip çıkmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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