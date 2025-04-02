Adıyaman'da sağanak etkili oldu
Adıyaman'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Adıyaman'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Bazı araçlar, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.
Trafik ekipleri, yolda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken bazı vatandaşlar duraklara sığındı.
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