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        Adıyaman'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 19:15 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:17
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        Adıyaman'da yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında devriye sırasında yaralı şahini gördü.

        Ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kızıl şahini teslim aldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

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