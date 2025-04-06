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        Kahta Kalesi'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden hasar gören ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açılan Kahta Kalesi'nde, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 14:31 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:31
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        Kahta Kalesi'nde hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden hasar gören ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açılan Kahta Kalesi'nde, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kommagene Krallığı, Roma, Bizans ve Memlüklerin kullandığı, içindeki çarşı, cami, zindan ve su yolları kalıntılarıyla dikkati çeken kale, 2005'te güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.

        Kale, üç etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanmasıyla Ağustos 2022'de misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Kommagene Krallığı döneminde yaptırılan iç kısımlarında 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hasar oluşmasının ardından tarihi alan yeniden ziyarete kapatıldı.

        Restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile 2024 Mayıs ayında yeniden ziyarete açılan kaleyi havaların ısınmasıyla birlikte günlük yaklaşık 500 kişi ziyaret ediyor.

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kalede yaptığı açıklamada, kalenin ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

        Resmi tatil nedeniyle vatandaşların tarihi alanlara yöneldiğini belirten Alkan, "Depremden zarar görmüş olan kalemiz yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda yaklaşık 6 ay önce tekrar açılmıştı ziyaretçilere. Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan tatilde kaleyi günde yaklaşık 500 kişi ziyaret ediyor." dedi.

        Ziyaretçilerden Mahmut Turan ise kaleyi çok beğendiğini ifade ederek, "Burası gerçekten inanılmaz bir kale. Beklentimizin üzerinde bulduk. Tarihi açıdan çok önemli bir yer." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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