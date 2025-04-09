Adıyaman'da otizmli çocuklar pizza yaptı

Otizmli Furkan Sarıkaya ise etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu anlattı.

Etkinliğe katılan otizmli bireylerden Nurselin Canlı, pizza yaparken çok eğlendiğini, yemek yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Adıyaman Otizm Derneği Başkanı Zeynal Şenlik ise otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı açısından bu tür etkinliklerin önem taşıdığını belirtti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, özel çocuklarla birlikte olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Pizza hamurlarını açan ve malzemeleri kendi elleriyle yerleştiren çocuklar, hazırladıkları pizzaları fırına vererek pişmesini bekledi.

Adıyaman Üniversitesi Aşçılık ve Gastronomi Bölümü ile Adıyaman Otizm Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar üniversite öğrencileriyle birlikte mutfağa girdi.

Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul edilirken, bu kapsamda Adıyaman'da farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Adıyaman'da otizmli çocuklar farkındalık oluşturmak için pizza yaptı.

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