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        Adıyaman'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan kebap sürprizi

        Adıyaman'da kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kebap ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:17 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:27
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        Adıyaman'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan kebap sürprizi
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        Adıyaman'da kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kebap ikramı yapıldı.

        Ulucami Mahallesi Balıkesir Çarşısı'ndaki bir esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sokakta iki grup arasında bıçaklı kavga olduğu ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye giden polisler, karşılaştıkları sürprizle şaşkınlık yaşadı. Polislerle selamlaşan esnaf, polis haftasını kutlayıp onlara kebap ikramında bulundu.

        Balıkesir Çarşısı'nda esnaflık yapan Abdulmütalip Küçük, AA muhabirine, polis haftası nedeniyle kavga ihbarında bulunduğunu, olay yerine gelen ekiplere ise kebap ikram ettiklerini söyledi.

        Emniyet mensupları, esnafa teşekkür ederken, yoldan geçenler kutlamayı ilgiyle takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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