Adıyaman'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan kebap sürprizi

Balıkesir Çarşısı'nda esnaflık yapan Abdulmütalip Küçük, AA muhabirine, polis haftası nedeniyle kavga ihbarında bulunduğunu, olay yerine gelen ekiplere ise kebap ikram ettiklerini söyledi.

Ulucami Mahallesi Balıkesir Çarşısı'ndaki bir esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sokakta iki grup arasında bıçaklı kavga olduğu ihbarında bulundu.

Adıyaman'da kavga ihbarına giden polis ekibine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kebap ikramı yapıldı.

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