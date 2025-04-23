Adıyaman'da Jandarma 23 Nisan etkinliği düzenledi

Adıyaman Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar için oyun alanları kuruldu, jandarma araçları tanıtıldı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Adıyaman’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

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