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        Adıyaman'da Jandarma 23 Nisan etkinliği düzenledi

        Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:44
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        Adıyaman'da Jandarma 23 Nisan etkinliği düzenledi
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        Adıyaman’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Adıyaman Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar için oyun alanları kuruldu, jandarma araçları tanıtıldı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Çocuklar, jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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