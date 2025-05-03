Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Merkeze bağlı Harun köyünde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.