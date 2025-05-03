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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'ın acı günü

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın vefat eden halasının oğlu Mehmet Işık, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:00
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'ın acı günü
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın vefat eden halasının oğlu Mehmet Işık, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

        Bağırsak rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Mehmet Işık (79 ) için Çağrı Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

        Cenaze namazına, Işık'ın ailesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti il ve ilçe teşkilat üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Işık'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mahallesi Arıkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Aydın, mezarlık çıkışında taziyeleri kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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