Adıyaman'da başıboş köpeklerin saldırdığı 5 koyun telef oldu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde başıboş köpeklerinin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan 5'i telef oldu, 2'si yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde başıboş köpeklerinin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan 5'i telef oldu, 2'si yaralandı.
Sugözü köyünde başıboş köpekler, iki vatandaşa ait sürüye saldırdı.
Saldırıcı sonucu 5 koyun telef oldu 2 koyun ise yaralandı.
İhbarla bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kuduz riskine karşı telef olan hayvanları imha etti. Yaralı hayvanlara ise gerekli tedavi ve aşı uygulamaları yaptı.
Ekipler başıboş sokak köpeklerinin toplanması için çalışma başlattı.
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