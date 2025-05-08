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        Adıyaman'da başıboş köpeklerin saldırdığı 5 koyun telef oldu

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde başıboş köpeklerinin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan 5'i telef oldu, 2'si yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:09 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:16
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        Adıyaman'da başıboş köpeklerin saldırdığı 5 koyun telef oldu
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde başıboş köpeklerinin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan 5'i telef oldu, 2'si yaralandı.

        Sugözü köyünde başıboş köpekler, iki vatandaşa ait sürüye saldırdı.

        Saldırıcı sonucu 5 koyun telef oldu 2 koyun ise yaralandı.

        İhbarla bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kuduz riskine karşı telef olan hayvanları imha etti. Yaralı hayvanlara ise gerekli tedavi ve aşı uygulamaları yaptı.

        Ekipler başıboş sokak köpeklerinin toplanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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