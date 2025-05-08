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        Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Adıyaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:08
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        Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Adıyaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde bir motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, Gölbaşı Caddesi'nde devriye görevi sırasında çalıntı olan motosikleti durdurdu.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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