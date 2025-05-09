Adıyaman'da Gazzeli anneler yararına kermes düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Aile Festivali kapsamında düzenlenen kermesin geliri Gazzeli annelere bağışlanacak.

İlçe Kaymakamlığı, Besni Belediyesi ve Besni Sosyal Hizmet Merkezi'nin organizasyonuyla Aile Festivali düzenlendi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi üzerine böyle bir festival düzenlediklerini dile getirdi.

Festival içerisinde yer alan ve 11 Mayıs Anneler günü kapsamında yapılan kermesten elde edilen gelirin Gazzeli annelere bağışlanacağını belirten Orhan, festivalle ailenin önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Düzenlenen festivale, İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ramazan Yoğun, kurum ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.