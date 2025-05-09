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        DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Adıyaman'da konuştu:

        DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına ilişkin, "Başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve katkı anlamında anlaşılmalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:50
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        DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Adıyaman'da konuştu:
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        DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına ilişkin, "Başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve katkı anlamında anlaşılmalıdır." dedi.

        Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Adıyaman'daki Merinos Taziye Evi'nde taziyeye katılan Buldan, gazetecilere açıklama yaptı.

        Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet dileyen Buldan, şöyle konuştu:

        "Bugün onun taziyesi için Adıyaman'a geldik ama bugün başka bir haber de geldi bize. PKK'nın yaptığı açıklama doğrultusunda kongresini topladığını ama detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacağını duyurdular. Bu tabii ki önemli gelişmeydi. Başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve katkı anlamında anlaşılmalıdır. Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek artık. Türkiye istediği barış sürecine, demokratikleşme sürecine elbette çok daha hazırlıklı ve çok daha farklı bir şeyle girecek. Ben açıkçası tarihi bir dönem olarak değerlendiriyorum bu açıklamayı. Ancak bugünü Sırrı Süreyya Önder'in görmesini çok arzu ederdim. Emeği çok büyük. Bugünü göremedi ama bu emeği asla Türkiye halkları unutmayacak. Biz de bu barışı ona armağan edeceğiz."

        Detaylı açıklamanın ne zaman yapılacağına dair ellerinde bilgi olmadığını dile getiren Buldan, şöyle devam etti:

        "Şimdi sıra demokratikleşme alanında adımların atılması, bu çok önemli elbette ki. Biz bu sürece inanıyoruz, bu sürece güveniyoruz. Türkiye'ye barışın geleceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz. Kolay bir şey olmadığını biliyoruz. Yıllardır verilen bir emek var. Bu emeğin çabaları ve bu emeğin en azından bu sürece gelmesi bile büyük bir şey. Şimdi herkes barışa odaklansın. Türkiye'nin geleceğine odaklansın ve atılacak adımlar elbette Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır."

        Gazetecilerin, Sırrı Süreyya Önder'in aracına suikast düzeneği konulduğuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Buldan, konuyla ilgili parti sözcüsünün açıklama yaptığını, soruşturmanın kısa sürede sonuçlanmasını talep ettiklerini söyledi.

        Buldan, İtalya'da geçirdiği trafik kazasını da suikast girişimi olarak değerlendirmeyi doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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