DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Adıyaman'da konuştu:

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına ilişkin, "Başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve katkı anlamında anlaşılmalıdır." dedi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Adıyaman'daki Merinos Taziye Evi'nde taziyeye katılan Buldan, gazetecilere açıklama yaptı.

Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet dileyen Buldan, şöyle konuştu:

"Bugün onun taziyesi için Adıyaman'a geldik ama bugün başka bir haber de geldi bize. PKK'nın yaptığı açıklama doğrultusunda kongresini topladığını ama detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacağını duyurdular. Bu tabii ki önemli gelişmeydi. Başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve katkı anlamında anlaşılmalıdır. Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek artık. Türkiye istediği barış sürecine, demokratikleşme sürecine elbette çok daha hazırlıklı ve çok daha farklı bir şeyle girecek. Ben açıkçası tarihi bir dönem olarak değerlendiriyorum bu açıklamayı. Ancak bugünü Sırrı Süreyya Önder'in görmesini çok arzu ederdim. Emeği çok büyük. Bugünü göremedi ama bu emeği asla Türkiye halkları unutmayacak. Biz de bu barışı ona armağan edeceğiz."