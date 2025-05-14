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        Adıyaman'da Filistin için yardım kermesi düzenlendi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı İlçe Temsilciliği ve Besni Müftülüğü tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:47 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:47
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        Adıyaman'da Filistin için yardım kermesi düzenlendi
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı İlçe Temsilciliği ve Besni Müftülüğü tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi.

        Besni Millet Bahçesi'nde düzenlenen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Adıyaman Müftüsü Halil Mevlütoğlu, kermesle İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek olmak istediklerini belirtti.

        Kermesten elde edilecek gelirin Filistin halkına ulaştırılacağını ifade eden Mevlütoğu, etkinliğin 15 Mayıs'a kadar süreceğini ifade etti.

        İsrail’in saldırıları altındaki Filistin halkına destek olmanın bir görev olduğunu vurgulayan Mevlütoğlu, şöyle konuştu:

        "Dünyanın muhtelif yerlerinde olan ve gerçekten bizim gönül coğrafyamızın bir parçası olan her ne kadar şuan sınırlarımızın ötesinde olsa da oralar bizim medeniyetimizin sinir uçları. Oradaki kardeşlerimize destek olmak, onların yanında olmak bizim bir görevimiz. İşte buradaki hayır çarşısının amacı da bu. Bu vesileyle katkısı olan herkese, başta sayın müftümüz ve din görevlilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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