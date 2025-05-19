Adıyaman'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen etkinlikte Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından fotoğraf çektirildi.
- Çelikhan
Çelikhan Hükümet konağı bahçesinde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abubekir Zorlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından fotoğraf çektirildi.
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