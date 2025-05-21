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        Perre Antik Kenti'ndeki yaşam yapay zeka destekli hologramla canlandırılıyor

        Adıyaman'ın önemli turizm değerlerinden Perre Antik Kenti, yapay zeka destekli hologramlarla zenginleştirilen canlandırma projesi sayesinde ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:35
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        Perre Antik Kenti'ndeki yaşam yapay zeka destekli hologramla canlandırılıyor
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        Adıyaman'ın önemli turizm değerlerinden Perre Antik Kenti, yapay zeka destekli hologramlarla zenginleştirilen canlandırma projesi sayesinde ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.

        Kommagene Uygarlığı'nın beş büyük kentinden biri olan ve binlerce yıllık geçmişiyle dikkati çeken kentte, Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin katkılarıyla hayata geçirilen canlandırma projesi kapsamında, tarihi yapılar üç boyutlu görseller ve döneme özgü üretim teknikleriyle yeniden hayat buldu.

        Yapay zeka desteğiyle hazırlanan projede, 1800 yıl önce kullanılan kollu pres yöntemiyle üzüm işleme sahnesi, 71 basamaklı mezar odasında hologram gösterimi, taş kesim ocağında antik vinç sistemi ve Roma Çeşmesi çevresinde yürüyüş yolları canlandırıldı.

        Ziyaretçiler, antik kente geldiklerinde üç boyutlu hologram teknolojisiyle hazırlanan üç odalı mezar sahneleriyle karşılanıyor.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Perre Antik Kenti'nin şehrin önemli turizm yerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Adıyaman'ın her alanda kalkınmaya devam ettiğini belirten Varol, şunları kaydetti:

        "Bu canlandırma projesiyle antik kentte, medeniyetin en parlak dönemlerine ait yaşamın belirli yönlerini yeniden canlandırmayı amaçladık. Mezar alanlarında, özellikle nekropol (mezarlık) bölgesinde, mezarların nasıl oluşturulduğunu, kimlerin yattığını ve o döneme ait yaşamın bazı şifrelerini ziyaretçilere aktaran bir alan oluşturduk. Bir de üretim alanını da canlandırdık. Üst kısımlarda ise antik dönemde yaygın olarak kullanılan kesme taşların işlendiği taş ocağını anlatan bir sahne yer alıyor. Bu taşların nasıl kesilip çıkarıldığını, dönemin teknolojisiyle çalışan bir vinç mekanizmasıyla gösteriyoruz. Hologramlar ve modern teknolojiler aracılığıyla ziyaretçilere aktaran bir yapı oluşturduk. Amacımız, sahip olduğumuz bu eşsiz değeri vatandaşlara ve ziyaretçilere daha etkili ve ilgi çekici bir şekilde sunabilmek. Böylece hem tarih bilincini artırmayı hem de şehrimizin turizm potansiyelini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."

        Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız da çalışmaların kent için önemine dikkati çekerek, Perre Antik Kenti'nin değerli bir tarihi alan olduğunu vurguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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