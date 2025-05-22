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        Adıyaman'da 1800 yıllık Roma yemekleri gün yüzüne çıkarıldı

        –Adıyaman Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Geçmişten Günümüze Perre'de Yemek Kültürü" projesi kapsamında, Roma dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık yemekler, arkeolojik kazı verilerine dayanarak yeniden canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:03
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        Adıyaman'da 1800 yıllık Roma yemekleri gün yüzüne çıkarıldı
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        –Adıyaman Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Geçmişten Günümüze Perre'de Yemek Kültürü" projesi kapsamında, Roma dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık yemekler, arkeolojik kazı verilerine dayanarak yeniden canlandırıldı.

        Perre Antik Kenti'nde elde edilen bulgulardan yola çıkılarak geliştirilen projede, antik Roma mutfağı ile Adıyaman’ın geleneksel mutfak kültürü harmanlanarak özgün bir arkeogastronomi çalışması ortaya kondu.

        Perre Antik Kenti'nde düzenlenen etkinlikte, dönemin yemek pişirme tekniklerine ve malzemelerine uygun şekilde hazırlanan 5 ana yemek, 2 tatlı ve 2 içecek ziyaretçilere ikram edildi.

        Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hem gastronomi alanına bilimsel katkı sağlamayı hem de Adıyaman turizmine yeni bir boyut kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

        Kent turizmi açısından çalışmanın önemli bir tanıtım fırsatı sunduğunu ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz Arkeoloji Topluluğu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında gerçekleştirdiği bu etkinlik, kazılarda elde edilen verilere dayanarak o dönemin beslenme alışkanlıklarını günümüze taşıyor. Bu bilgileri yerel Adıyaman mutfağıyla harmanlayarak hem Perre Antik Kenti'nin hem de Adıyaman gastronomisinin tanıtımını amaçlıyoruz."

        Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız ise Perre Antik Kenti'nin tarihsel önemine dikkati çekerek, "Yaklaşık 1800 yıl önce Roma dünyasında üretilmiş yemekleri, arkeolojik kazılardan elde edilen verilerle Adıyaman mutfağına uyarladık. 5 ana yemek, 2 tatlı ve 2 içecekten oluşan bu menüyü etkinlikte ziyaretçilerimize sunduk." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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