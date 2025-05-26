Adıyaman'da onkoloji merkezi hizmete girdi

Adıyaman'da kanser hastalarının tedavi göreceği onkoloji merkezi hizmete girdi.

Kentte sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla yatırımlar sürüyor. Bu kapsamda, 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yerleşkesinde, kanser tanı ve tedavisine yönelik büyük öneme sahip Onkoloji Merkezi hasta kabulüne başladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı ancak ayrı bir binada konumlandırılan merkez, 2 bin 500 metrekare kapalı alanda, 50 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyor. Modern donanımı ve ferah yapısıyla dikkat çeken merkez, hastaların daha kaliteli sağlık hizmeti almasını hedefliyor.

Merkezde ayrıca, Adıyaman’da ilk kez kurulan ve kanser teşhisinde kritik öneme sahip olan Pozitron Emisyon Tomografi (PET-CT) cihazı da hizmet vermeye başladı. Bu sayede, hastalar ileri tetkikler için başka illere gitmek zorunda kalmadan tedavi süreçlerini Adıyaman’da tamamlayabilecek.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut ve beraberindeki heyet, merkezin hizmete girmesi dolayısıyla PET-CT cihazının açılışını gerçekleştirdi.