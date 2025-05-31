Adıyaman'da öğretmenler ve öğrenciler sahada buluştu

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası ayak tenisi turnuvasında öğretmenler ve öğrenciler sahada buluştu.

İki öğrenci ve bir öğretmenden oluşan takımların yarıştığı turnuvada, hem spor yapılıyor hem de takım ruhu güçleniyor.

Eğitim dört duvar arasında kalmaz anlayışıyla düzenlenen etkinlik, öğretmen ve öğrencilerin kaynaşmasına katkı sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yaptıkları projelerle öğrencileri bir çok etkinlikle buluşturmayı hedeflediklerini aktararak, "Lisemizden toplam 200 öğrencimizin ve öğretmenimizin katıldığı bu turnuvada sporun kardeşliğin güzel ahlakın esintilerini gördük. Ben bu projeyi baştan sonuna kadar emek veren değerli öğretmenlerimize, antrenörlerimize, okul yöneticilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.