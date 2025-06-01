Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Araçtaki 2 kişi ile onları sıkıştıkları yerden çıkarmaya çalışırken yaralanan bir itfaiye eri, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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