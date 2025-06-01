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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 19:33 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:33
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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        B.A. idaresindeki 34 BTL 437 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki 2 kişi ile onları sıkıştıkları yerden çıkarmaya çalışırken yaralanan bir itfaiye eri, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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