Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da sahipli köpeğin saldırdığı yabancı uyruklu kişi yaralandı

        Adıyaman Belediyesi sınırlarında sahipli köpeğin saldırısına uğrayan yabancı uyruklu kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 00:03 Güncelleme: 04.06.2025 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da sahipli köpeğin saldırdığı yabancı uyruklu kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman Belediyesi sınırlarında sahipli köpeğin saldırısına uğrayan yabancı uyruklu kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Abdulmuti Abdullah (33), Yenipınar Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Abdullah, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediyeler soruşturmasında 5 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 5 tutuklama
        Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması
        Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Zelenskiy: Rusya savaşa tamamen bağlı
        Zelenskiy: Rusya savaşa tamamen bağlı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da silahlı kavga; 2 yaralı
        Adıyaman'da silahlı kavga; 2 yaralı
        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da mayıs ayında 158 bin kişi sağlık hizmetinden yararlandı
        Adıyaman'da mayıs ayında 158 bin kişi sağlık hizmetinden yararlandı
        Adıyaman Belediyesi'nden Gazze'ye gönderilen bağışın geri istendiğine ilişk...
        Adıyaman Belediyesi'nden Gazze'ye gönderilen bağışın geri istendiğine ilişk...
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 13 yıl 9 ay hapis cezası
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 13 yıl 9 ay hapis cezası
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı