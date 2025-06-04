Adıyaman'da sahipli köpeğin saldırdığı yabancı uyruklu kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Abdulmuti Abdullah (33), Yenipınar Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.

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