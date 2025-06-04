İHH Adıyaman'da Gazze için 1000 kurban hissesi hedefliyor
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, Gazze'ye destek amacıyla yürütülen kurban bağışı kampanyasında şu ana kadar kentte yaklaşık 700 hisse toplandığını, hedeflerinin ise 1000 hisseye ulaşmak olduğunu belirtti.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, Gazze'ye destek amacıyla yürütülen kurban bağışı kampanyasında şu ana kadar kentte yaklaşık 700 hisse toplandığını, hedeflerinin ise 1000 hisseye ulaşmak olduğunu belirtti.
Tekin yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ciddi bir insanlık dramı ve katliam olduğunu söyledi.
Tekin, "Şu an 700'lü rakamlara yaklaştık. İnşallah hedefimizi tutturacağımızı düşünüyorum. Çünkü en yoğun günler, son 3-4 günlük dönem." dedi.
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