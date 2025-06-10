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        Adıyaman'ın adacıkları "Maldivler"i andırıyor

        Adıyaman'daki Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükselti ve adacıklar adeta "Maldivler"i andırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 13:55 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:43
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        Adıyaman'ın adacıkları "Maldivler"i andırıyor
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        Adıyaman'daki Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükselti ve adacıklar adeta "Maldivler"i andırıyor.

        Baraj gölü içinde bulunan yükseltiler, havaların ısınması sonucu suyun azalmasıyla adacıklara dönüşüyor.

        Havadan görüntülenen bölge, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla adeta görsel şölen oluşturuyor.

        Maldivler'i andıran bölge, doğa tutkunu fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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