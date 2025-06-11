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        Adıyaman'da kavgayı ayırmaya çalışan kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından bıçaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:21
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        Adıyaman'da kavgayı ayırmaya çalışan kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi bacağından bıçaklandı.

        Altınşehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgayı ayırmaya çalışan A.A bacağından bıçaklandı, İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kavgaya ilişkin gözaltına alınan F.A. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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