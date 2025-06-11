Adıyaman'da kavgayı ayırmaya çalışan kişi yaralandı

Kavgayı ayırmaya çalışan A.A bacağından bıçaklandı, İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Altınşehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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