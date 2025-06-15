Adıyaman'da "Küresel Gazze Yürüyüşü" yapıldı

Adıyaman merkezde ve Kahta ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze’de yaşanan insani trajedilere dikkati çekmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine düzenlenen saldırıyı protesto etmek için "Küresel Gazze Yürüyüşü" düzenlendi.

Kent merkezinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda başladı.

Burada toplanan kalabalık, tekbir getirip pankart açarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Kahta ilçesinde de Kahta Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik soykırım ve İran'a başlattığı savaş, 100. Yıl Parkı'nda protesto edildi.

Burada platform adına konuşan Ayhan Aktan, Filistin'deki zulmün dünyanın gözü önünde yapılmasına rağmen kimsenin ciddi anlamda müdahil olmadığını, İran İslam Cumhuriyeti'nin duruşunun çok önemli olduğunu söyledi.