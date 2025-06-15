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        Adıyaman'da "Küresel Gazze Yürüyüşü" yapıldı

        Adıyaman merkezde ve Kahta ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insani trajedilere dikkati çekmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine düzenlenen saldırıyı protesto etmek için "Küresel Gazze Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 23:04 Güncelleme: 15.06.2025 - 23:09
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        Adıyaman'da "Küresel Gazze Yürüyüşü" yapıldı
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        Adıyaman merkezde ve Kahta ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze’de yaşanan insani trajedilere dikkati çekmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine düzenlenen saldırıyı protesto etmek için "Küresel Gazze Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kent merkezinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda başladı.

        Burada toplanan kalabalık, tekbir getirip pankart açarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

        Kahta ilçesinde de Kahta Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik soykırım ve İran'a başlattığı savaş, 100. Yıl Parkı'nda protesto edildi.

        Burada platform adına konuşan Ayhan Aktan, Filistin'deki zulmün dünyanın gözü önünde yapılmasına rağmen kimsenin ciddi anlamda müdahil olmadığını, İran İslam Cumhuriyeti'nin duruşunun çok önemli olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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