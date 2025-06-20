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        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:53
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        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
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        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 131 bin 200 lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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