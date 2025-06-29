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        Adıyaman'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:18 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:20
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        Adıyaman'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

        Dumandan hafif etkilenen 5 kişiye ise ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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