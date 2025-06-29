Adıyaman'da evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

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