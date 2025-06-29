Adıyaman'da evde çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.
Dumandan hafif etkilenen 5 kişiye ise ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.
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