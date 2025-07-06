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        Adıyaman'da motosikletli ekibin kaza yapması sonucu 2 polis yaralandı

        Adıyaman'da motosikletli ekibin kaza yapması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 23:34 Güncelleme: 06.07.2025 - 23:34
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        Adıyaman'da motosikletli ekibin kaza yapması sonucu 2 polis yaralandı
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        Adıyaman'da motosikletli ekibin kaza yapması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı plakası öğrenilemeyen motosikletli yunus ekibi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi.

        Kazada polis memurları R.A. ile H.A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı polis memurları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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