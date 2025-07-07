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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:40 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:40
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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla Y.Ö.K. ve B.A.Y'yi yaraladı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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