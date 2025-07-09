Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 12'şer yıl hapis

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12'şer yıl hapis ve 25'er bin lira para cezası verdiği sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar A.A. ile M.M., tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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