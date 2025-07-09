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        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 12'şer yıl hapis

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 12'şer yıl 6 ay hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:18
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        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa 12'şer yıl hapis
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        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 12'şer yıl 6 ay hapis verildi.

        Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar A.A. ile M.M., tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12'şer yıl hapis ve 25'er bin lira para cezası verdiği sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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