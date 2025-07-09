Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 33 ELY 68 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Yukarı Çöplü köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki 3 kişi, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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