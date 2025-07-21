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        Adıyaman'da Roma Dönemi kaya mezarları ve Tunç Çağı'nın izleri bulundu

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Besni ilçesindeki arkeolojik keşif çalışmalarında Roma Dönemi'ne ait kaya mezarları ve Genç Tunç Çağı'na ait yerleşim izleri tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:32
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        Adıyaman'da Roma Dönemi kaya mezarları ve Tunç Çağı'nın izleri bulundu
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        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Besni ilçesindeki arkeolojik keşif çalışmalarında Roma Dönemi'ne ait kaya mezarları ve Genç Tunç Çağı'na ait yerleşim izleri tespit edildi.

        Çomak köyü kırsalında çalışma yürüten İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, Roma Dönemi'ne ve Genç Tunç Çağı'na ait farklı mezar tipleri ile yerleşim izlerine ulaştı.

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, bölgenin yaklaşık 50 hektarlık alana yayıldığını belirterek, bölgenin hem tarihi zenginliği hem de mimari çeşitliliğiyle dikkati çektiğini söyledi.

        Tespit ettikleri mezar yapılarının Adıyaman'da ilk kez karşılaştıkları örnekler arasında yer aldığına dikkati çeken Alkan, mezarların Roma Dönemi'ne ait olduğunu kaydetti.

        Alanın yalnızca Roma Dönemi'yle sınırlı olmadığını anlatan Alkan, yüzey taramalarında Genç Tunç Çağı'na tarihlenen yerleşim izlerini de tespit ettiklerini dile getirdi.

        Alkan, bu durumun, bölgede kesintisiz ve çok dönemli yerleşimin olduğunu gösterdiğine işaret ederek, alanın korunması için gerekli başvuruların yapıldığını söyledi.

        Yaklaşık 50 hektarlık bölgenin tescillendiğinde Adıyaman'ın en büyük sit alanı olacağını belirten Alkan, "Ne yazık ki bazı tahribat izlerine rastladık. Bu yüzden koruma süreci büyük önem taşıyor. Bölgede keşif çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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