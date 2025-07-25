Adıyaman'da dünyaevine giren 100 çifte çeyiz yardımı teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman'da, toplu nikah töreniyle dünyaevine giren 100 çifte çeyiz yardımı teslim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehir Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, Adıyaman Valiliği himayesinde hayata geçirilen "Adıyaman'a Umut Ol" projesi çerçevesinde dünyaevine giren çiftlerin çeyiz malzemeleri, İl Müftülüğü bahçesinde düzenlenen törenle dağıtıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlenen çiftlere çeyiz yardımlarının ulaştırıldığını belirtti.

Hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür eden Haliloğlu, şunları kaydetti:

"Çiftlerimize çamaşır makinesi, buzdolabı, mikrodalga fırın, set üstü ocak, iki adet kanepe, yatak odası takımı, çeyiz sandığı ve mutfak malzemeleri teslim ediyoruz. Evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyor, bu anlamlı projeye katkı sunan Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi, Konya İl Müftülüğü ve Mehir Vakfı'na özellikle teşekkür ediyorum."