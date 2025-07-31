Adıyaman'da damdan düşen kişi ağır yaralandı
Adıyaman'da oturduğu evin damından düşen kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'da oturduğu evin damından düşen kişi ağır yaralandı.
Karapınar Mahallesi'nde 2 katlı bir evin damında oturan S.L. aniden dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.