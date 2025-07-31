Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da damdan düşen kişi ağır yaralandı

        Adıyaman'da oturduğu evin damından düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da damdan düşen kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da oturduğu evin damından düşen kişi ağır yaralandı.

        Karapınar Mahallesi'nde 2 katlı bir evin damında oturan S.L. aniden dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı
        Adıyaman'da kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı
        Adıyaman'da jandarma, ormanlarda yangın riskine karşı denetim yapıyor
        Adıyaman'da jandarma, ormanlarda yangın riskine karşı denetim yapıyor
        Adıyaman'da yapımı tamamlanan 48 ticarethanenin hak sahiplerine dağıtımı ba...
        Adıyaman'da yapımı tamamlanan 48 ticarethanenin hak sahiplerine dağıtımı ba...
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Yeşilay'ın bölge istişare toplantısı Adıyaman'da yapıldı
        Yeşilay'ın bölge istişare toplantısı Adıyaman'da yapıldı
        Mobil Kur'an kursu Adıyaman'da çocuklarla buluştu
        Mobil Kur'an kursu Adıyaman'da çocuklarla buluştu